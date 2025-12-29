Círculo de Periodistas Deportivos eligió a Erick Pulgar como el "Mejor de los Mejores" del 2025

En el Teatro Municipal de Las Condes, se llevó a cabo la tradicional entrega del premio al "Mejor de los Mejores" por parte del Círculo de Periodistas Deportivos.
En esta oportunidad, la distinción fue para Erick Pulgar, pieza clave del Flamengo para la obtención del Brasileirao y la Copa Libertadores, además de la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.
A lo largo de la temporada 2025, el antofagastino disputó un total de 37 partidos con la camiseta del "Mengao", siendo elogiado constantemente tanto por su entrenador, Filipe Luis, como por la prensa brasileña.
De esta manera, el volante se convirtió en el octavo futbolista en recibir el galardón tras Elías Figueroa (1981), Iván Zamorano (1992), Sebastián Rozental (1996), Marcelo Salas (1997), Matías Fernández (2006), Claudio Bravo (2015) y Christiane Endler (2019).
En el deporte paralímpico, en tanto, el Cóndor de Oro fue para el tenismesista Ignacio Torres, quien llegó al número uno del mundo en la clase 6 del ITTF World Para Ranking, tras el título obtenido en el ITTF Para Elite Spokane 2025, disputado en Estados Unidos a fines de agosto.
- Ajedrez: Cristóbal Henríquez
- Atletismo femenino: Martina Weil
- Atletismo masculino: Claudio Romero
- Automovilismo: Nicolás Ambiado
- Balonmano: Erwin Feuchtmann
- Básquetbol: Sebastián Herrera
- Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito
- Boxeo amateur: Denisse Bravo
- Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo
- Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn
- Canotaje: María José Mailliard
- Ciclismo femenino: Catalina Soto
- Ciclismo masculino: Jacob Decar
- Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez
- Ciclismo BMX masculino: José Cedano
- Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre
- Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre
- Esgrima: Vicente Otayza
- Ecuestre: Trinidad Soffia
- Esquí: Henrik Von Appen
- Esquí Náutico: Matías González
- Fútbol amateur: Julio Bórquez
- Fútbol femenino: Mary Valencia
- Futbol masculino: Erick Pulgar
- Gimnasia: Luciano Letelier
- Golf: Joaquín Niemann
- Halterofilia: Arley Méndez
- Hípica: Héctor Berríos
- Hockey césped femenino: Manuela Urroz
- Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso
- Hockey patín: Joaquín Pinares
- Judo: Mary Dee Vargas
- Karate femenino: Valentina Toro
- Karate masculino: Tomás Freire
- Lucha: Virginia Jiménez
- Motociclismo: José Ignacio Cornejo
- Natación: Kristel Köbrich
- Navegación a vela: Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman
- Patín carrera: Raúl Pedraza
- Pelota vasca: Javier Villalón
- Pentatlón moderno: Vicente Valderrama
- Polo: Felipe Vercellino
- Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham
- Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés
- Rugby: Nicolás Saab
- Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto
- Surf: Noel de la Torre
- Taekwondo: Joaquín Churchill
- Tenis femenino: Antonia Vergara
- Tenis masculino: Alejandro Tabilo
- Tenis de mesa: Nicolás Burgos
- Tiro al vuelo: Héctor Flores
- Tiro con arco: Andrés Gallardo
- Triatlón: Diego Moya
- Vóleibol: Vicente Parraguirre
- Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt
- Atletismo paralímpico: Amanda Cerna
- Bádminton: Jaime Aránguiz
- Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández
- Boccia: Alfonsina Urrejola
- Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann
- Ciclismo: Hernán Moya
- Esquí: Nicolás Bisquertt
- Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva
- Fútbol PC: Selección Fútbol PC
- Natación: Alberto Abarza
- Para Judo: Dana Morales
- Powerlifting: Juan Carlos Garrido
- Surf: Nicolás Medina
- Tenis paralímpico: Francisco Cayulef
- Tenis de mesa: Ignacio Torres
- Tiro con arco: Bastián Reyes
- Tiro al vuelo: Rodrigo Encina
- Premio a la Trayectoria: Karen Gallardo (Lanzamiento de disco)
- Premio Construye el Deporte: Club Deportivo Phoenix de Valdivia
- Mejor Deportista Antigua Femenina: Marisol Ibarra (Voleibol)
- Mejor Deportista Antiguo Masculino: Juan Olivares (Fútbol)
- Mejor Entrenador: Esteban González (ex DT de Coquimbo Unido)
- Premio Promesa Deportiva: Bruno Miranda (Karting) y Diego Parra (tiro deportivo)
- Actuación Deportiva Relevante: Familia Ducasse (Vela)
- Actuación Destacada de Olimpiadas Especiales: Gonzalo Escobar y Teresita Lira (snowboard)
- Premio Claudia Schüler al Fair Play: Cristian Garin (Tenis)
- Mejores Deportistas Outdoor del año CMPC: Macarena Cayuqueo y Nicolás Benavides (trail running).
- Premio Inspiración Fundación Te Apoyamos: Tamara Leonelli (tenis de mesa)
