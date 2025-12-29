Marcelo Flores es el séptimo fichaje de Deportes Limache para la próxima temporada

Deportes Limache oficializó a Marcelo Flores como su séptimo fichaje para la temporada 2026.

El lateral izquierdo llegal al elenco "tomatero" tras vestir la camiseta de Deportes Recoleta en el Ascenso.

Con la llega del defensor de 24 años, el equipo de la región de Valparaíso ya suma 7 refuerzos.

Los nuevos jugadores que serán parte del equipo dirigido por Víctor Rivero son el atacante Joaquín Montecinos, el volante César Fuentes, el goleador Gonzalo Sosa, el volante paraguayo Ramón Martínez, el extremo derecho argentino Facundo Marín, y los nacionales Yerko González y el ya mencionado Marcelo Flores.

Cabe recordar que los "cerveceros" participarán de la renovada Supercopa, donde se enfrentará como finalista de la última Copa Chile a Coquimbo Unido, también dirán presentes Huachipato (campeón de la Copa Chile) y la Universidad Católica (subcampeón torneo nacional).

Además, competirá en la Liga de Primera, la Copa Chile y la nueva competencia denominada Copa de la Liga.

(Imagen: @cdlimache)

PURANOTICIA