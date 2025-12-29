U. Española explicó la razón por la cual el estadio Santa Laura se encuentra sin pasto

Gran sorpresa causó entre los fanáticos de Unión Española el deplorable estado de la cancha del estadio Santa Laura, de acuerdo a imágenes que se viralizaron en redes sociales donde se veía que la cancha no tenía pasto.

Si bien el recinto de Plaza Chacabuco albergó recientemente algunos conciertos que dejaron a maltraer el césped, desde el elenco de colonia dejaron en claro que esta situación no obedecía a ningún tipo de negligencia.

De hecho, desde la tienda hispana señalaron a La Tercera que todo esto obedecía al cambio completo de la superficie, por lo cual un tractor comenzó a instalar rollos del nuevo gramado.

Sin embargo, desde el club explicaron que aun no tienen fecha estimada para el término de esta obra, aunque se reconoce la importancia de tenerla lista para el inicio de la temporada 2026.

"Esto implica que la instalación, al margen de la mejora estética, no implique ningún riesgo para la condición física de los futbolistas que la utilizarán", puntualizaron en el citado medio.

Por último, según la fuente, el cuadro capitalino publicará durante la primera semana de enero los costos del proyecto y las etapas del mismo.

PURANOTICIA