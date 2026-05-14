Última escala antes de Roland Garros: Cristian Garin ingresa a la qualy del ATP 500 de Hamburgo

Tras su temprana eliminación en el Challenger de Oeiras IV, donde no pudo defender el título, Cristian Garin (104° del ranking ATP) ya comienza a centrar su atención en el Torneo Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal arranca el próximo domingo 24 de mayo.

Sin embargo, el chileno tendrá una última escala antes del major parisino. Esto porque logró ingresar a la qualy del ATP 500 de Hadmburgo, torneo que comenzará este fin de semana en Alemania.

Debido a su ubicación en el ranking, el nacional aparecía inicialmente solo como alternativa para disputar la fase clasificatoria. No obstante, una serie de bajas de último minuto le permitió acceder finalmente al cuadro de la qualy.

De hecho, el propio tenista ya se encuentra en territorio alemán preparando su participación, algo que confirmó este miércoles a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Cabe consignar que "Gago" deberá superar dos encuentros para intentar acceder al cuadro principal del certamen germano, torneo donde firmó una destacada actuación en 2020 al alcanzar las semifinales, instancia en la que cayó en un dramático partido ante el griego Stefanos Tsitsipas.

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