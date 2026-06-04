Coquimbo Unido habría tomado la delantera para repatriar a Luciano Cabral para el segundo semestre

Todo indica que Luciano Cabral no continuará en Independiente de Avellaneda, debido a que el técnico Gustavo Quinteros no lo tendría en sus planes.

Y ya se habla sobre un posible regreso al fútbol chileno, pues ha sido vinculado a los tres clubes más populares de Santiago, aunque parece ser que retornaría a Coquimbo Unido, donde destacó entre 2023 y 2024 y realzó su carrera antes de partir al extranjero.

Según informó el medio Vistazo Deportivo, el cuadro "pirata" habría tomado la delantera para intentar repatriar al exseleccioando chileno.

El elenco aurinegro buscaría al volante nacional para potenciar el plantel de cara a un segundo semestre donde afrontará la competencia nacional y los octavos de final del Copa Libertadores ante Platense de Argentina, con serias chances de seguir avanzando en el torneo continental.

Consignar que Cabral perdió proptagonismo en Independiente con la llegada del técnico Gustavo Quinteros y apenas fue titular en dos partidos del torneo local. Primero, fue en el debut ante Estudiantes de La Plata, donde anotó un gol antes de ser reemplazado a los 59 minutos, y después en la tercera fecha frente a Vélez Sarsfield, donde salió durante el entretiempo.

PURANOTICIA