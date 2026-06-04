Gerente de selecciones confirma que el amistoso de Chile contra Congo se jugará: solo resta definir la sede

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, confirmó que el amistoso del próximo martes entre Chile y República Democrática del Congo sigue en pie, pese a la negativa de las autoridades de La Línea de la Concepción, en España. para albergar el compromiso.

En conversación con los medios desde Portugal, el personero de la Roja detalló que "tenemos la tranquilidad de que el partido se va a jugar. Tenemos distintas alternativas, tres muy concretas con autorización. Estamos tomando una decisión en conjunto con el Congo sobre algunos de los recintos que podrían recibir el partido para comunicarlo formalmente mañana"-

"Esperamos que sea finalmente en España que es una de las alternativas que tenemos, pero para confirmarlo lo vamos a cerrar mañana", complementó, reconociendo, además, que lo ideal sería mantener el duelo en suelo hispano como estaba previsto inicialmente.

Así y todo, apuntó que "como ustedes saben, ayer el Congo jugó con Dinamarca en Bélgica con 27 mil personas y sin ningún tipo de problemas. Esa es una de las alternativas que manejamos. También hay una opción en Francia, pero la prioridad sería jugarlo en España. De hecho, el Congo ya aterrizó en Marbella y entrenan mañana allá".

Para cerrar el tema, subrayó que "es un hecho que no lo vamos a jugar en La Línea ni en Marbella. Entonces, estamos por definir la sede final que esperamos que sea España y comunicarlo mañana para seguir preparando la logística. Estamos preparados para todas las opciones".

Por último, Correa confirmó la baja de Ignacio Saavedra por un desgarro, quedando descartado tanto para el choque de este sábado con Portugal y del martes con el elenco africano, y afirmó que no se convocará a ningún otro jugador para reemplazarlo.

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