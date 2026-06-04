Arquero de Portugal elogia a Chile previo al amistoso de este sábado: "Es un equipo fuerte"

El arquero de la selección de Portugal, José Sá, habló este jueves en conferencia de prensa y no dudó en elogiar a Chile en la previa del encuentro que disputarán este sábado a las 13:45 horas, en el estadio Nacional de Oeiras.

En primera instancia, abordó los amistosos ante la Roja y Nigeria, los que a su juicio "serán muy importantes para prepararnos para el Mundial. Servirán como buena preparación y en eso nos estamos concentrando. Intentaremos dar lo mejor de nosotros, ganar y prepararnos bien para el primer partido del Mundial".

Sobre sus recuerdos de los anteriores compromisos con el elenco criollo, particularmente por la derrota en penales por las semifinales de la Copa Confederaciones de 2017, el guardameta indicó que "nos dio mucha pena haber perdido. Queríamos haber quedado terceros. ¿Y Claudio Bravo? Solo recuerdo un poco".

Si bien desde entonces han transcurridos nueve años y el combinado nacional está lejos de replicar aquella época de éxitos que tuvo la Generación Dorada, el cancerbero del Wolverhampton Wanderers no dudó en alabar las características del combinado que adiestra Nicolás Córdova.

"Vemos a Chile como un equipo fuerte y estamos preparados para jugar. Sabemos que es un equipo que corre mucho, trabaja duro y reacciona bien cuando pierde la posesión. Estamos enfocados en eso. Tenemos que trabajar duro y, por supuesto, queremos ganar", subrayó.

(Imagen: Wolves)

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