Camilo Ugo Carabelli recordó y explicó fuerte cruce con Cristian Garin: "Son muy nacionalistas"

Fue hace dos semanas, que Cristian Garin (115° del ranking ATP) y el argentino Camilo Ugo Carabelli (47°) protagonizaron un fuerte cruce en Suecia. Después de que el trasandino se impusiera por la primera ronda del ATP 250 de Bastad, ambos se insultaron e incluso el chileno lo invitó a pelear.

En las últimas horas, en conversación con BATennis, Ugo Carabelli recordó el cruce con el nacional y las repercusiones que tuvo.

"La verdad que increíble la cantidad de gente que me escribió para mal. Todos para mal. Me habrán escrito más de 250 personas, 300 personas fácil por Instagram. Me comentaban las fotos. Ahora está de moda mandar recetas para molestar. No sé qué onda, me mandaban recetas de platos chilenos, de todo, bardeaban (molestaban) a mi novia, a todo el mundo. Puse la cuenta privada por unos días para dejar que fluya. Son cosas que duran 2-3 días, hubo mucha repercusión. Sinceramente nunca en mi vida me escribió tanta gente, me sentí muy muy famoso", comenzó diciendo entre risas.

"Un par me hablaba, si me daba risa el mensaje les respondía, de buena manera, 'sí tenés razón, yo estuve un poco mal', como aceptando, sin rencor, y los 'locos' ahí buena onda. Son muy nacionalistas, increíble la gente que me escribió putéandome", añadió.

Sobre lo que ocurrió con "Gago", sostuvo: "Yo después del partido no lo vi, pero mi preparador físico le fue a pedir perdón por mí, yo estaba haciendo unas cosas y le quería pedir perdón y después no lo crucé, pero son cosas del partido... Quizás se me fue un poco larga (me excedí), le dije bobo en un momento que no iba, en el partido pedía que le pongan warning de tiempo cuando quizás él se demoraba en sacar, son boludeces del partido, no es que pasó algo".

Además, añadió: "Quizás me calenté un poco, me puse un poco nervioso por la adrenalina alta, él también porque reaccionó muy mal y yo lo recontra entendí, por eso no le dije nada. Le pedí perdón no yo personalmente, no tuve la oportunidad de cruzármelo. Cuando lo vea de nuevo, pedirle perdón y todo bien".

