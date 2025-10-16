UC se lanza contra la Delegación de Valparaíso por ingreso diferido de sus hinchas al Sausalito: deben estar 3 horas antes

Cruzados manifestó su desacuerdo con la medida adoptada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso que obliga a los hinchas de la Universidad Católica a ingresar al estadio Sausalito entre las 12:00 y 13:30 horas para el partido frente a Everton de Viña del Mar.

El duelo válido por la fecha 24 de la Liga de Primera está programado para las 15:00 horas de este domingo.

A través de un comunicado, la concesionaria que administra a la Universidad Católica indicó que "consideramos que esta disposición afecta directamente a nuestra gente al exponerla durante un tiempo prolongado a la intemperie y a esperas innecesarias antes del inicio del encuentro".

Complementa que "si bien entendemos y compartimos la importancia de garantizar la seguridad de todos los asistentes, creemos que este objetivo se puede alcanzar sin imponer medidas que terminan perjudicando a una de las parcialidades, más aún si no hay antecedentes recientes de conflictos entre las hinchadas".

"Existen mecanismos de control y acceso diferenciados que permitirían un ingreso ordenado y seguro sin afectar injustificadamente a los hinchas de Universidad Católica, tal como ha ocurrido antes en el mismo estadio Sausalito", sostienen.

Esto por esto que desde Cruzados hicieron un llamado "a revisar esta decisión y adoptar soluciones más equilibradas que resguarden la seguridad de las personas sin afectar la experiencia de quienes acompañan y alientan a nuestro equipo".

