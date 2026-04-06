UC detecta compras de entradas de tres hinchas de Boca Juniors que están en lista de derecho de admisión

En el marco de los preparativos para el partido de la Universidad Católica frente a Boca Juniors por la primera jornada de la Copa Libertadores, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, dio a conocer una determinación clave que afecta a un grupo de seguidores del conjunto argentino.

Luego de realizar un peritaje en las instalaciones del Claro Arena, el directivo informó que "detectamos compras de entradas de tres hinchas argentinos que están en lista de derecho de admisión. Podrían aparecer más. Se está informando a Migración para que haya un control de aquellas personas para que aquí mañana no haya hinchas chilenos o argentinos con prohibición de ingreso".

Respecto a la entrega de dos mil boletos destinados a la parcialidad visitante, el mandamás de la concesionaria que administra al conjunto de la franja indicó que la cifra no era la deseada originalmente por el club. "El número de visitantes va más allá de lo que creemos que correspondía, pero tuvimos que aceptarlo. Pido comprensión a los que se quedaron sin entradas, esta es una situación extraordinaria. Estamos avanzando en acuerdo con los otros dos rivales para tener un número de hinchas visitantes más acotados", admitió el dirigente.

Pese a estos inconvenientes, el líder de la institución "cruzada" enfatizó en que el recinto cuenta con tecnología de punta para resguardar el orden. "Esperemos esto sea una fiesta. Este estadio cuenta con medidas de seguridad de alta gama, quien tenga un comportamiento fuera de lo exigido va a ser identificado. El llamado es que apoyemos al equipo y que los cánticos sean de apoyo y no de insulto", manifestó Tagle.

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, proporcionó detalles sobre la fiscalización del recinto, la cual incluyó la supervisión de organismos internacionales. "Hemos hecho una inspección exhaustiva que se suma también a la visita en la mañana de la Conmebol. Estamos tranquilos de que esto mañana sea una fiesta del deporte y eso es lo que esperamos que sea para nuestro país, para la zona, para el sector", declaró la autoridad gubernamental.

Asimismo, el funcionario de Estado se refirió a la implementación de las medidas de seguridad en el nuevo estadio, señalando que "entendemos también que por la premura de los tiempos se adoptaron medidas que sí nos dejan satisfechos, pero también sabemos que el nivel y el estándar de este estadio va a hacer que Cruzados se preocupe de que este tipo de separaciones quede debidamente establecido para el futuro".

Para concluir, el exalcalde de Puente Alto subrayó la relevancia formativa de este tipo de eventos masivos. Codina aprovechó para "hacer un llamado a entender que este es un espacio deportivo, que de alguna manera tiene que inculcar valores no solamente a los asistentes, sino al resto de la sociedad. El fútbol cumple también un rol social. Entonces el llamado es a que se entienda que se viene a disfrutar, a pasarlo bien, a ver un espectáculo deportivo de nivel internacional".

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