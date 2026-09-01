UC busca al sucesor de Buljubasich: Ian Mac Niven y Marco Biskupovic asoman como los primeros candidatos

La semana pasada, Universidad Católica oficializó la salida de José María Buljubasich, quien dejó su cargo como gerente deportivo de Cruzados después de 16 años ligado a la institución.

A raíz de esta decisión, la dirigencia del conjunto estudiantil ya inició el proceso para encontrar al reemplazante del histórico exarquero, y en las últimas horas comenzaron a surgir los primeros nombres que aparecen como alternativas para asumir el cargo.

Según dio a conocer radio ADN, uno de los candidatos que está en carpeta es Ian Mac Niven, exgerente de Selecciones de la Federación de Fútbol de Chile y también exfutbolista de Universidad Católica.

El otro nombre que aparece como opción es Marco Biskupovic, canterano del elenco de la franja, quien tras su retiro del fútbol se especializó en scouting y gestión deportiva. En esta área, registra pasos por la Selección Chilena y el Spartak de Moscú.

De acuerdo con la información entregada por la emisora, se espera que durante los próximos días Universidad Católica inicie las consultas y entrevistas laborales con ambos candidatos, en el marco del proceso para definir a quien ocupará la gerencia deportiva que dejó vacante Buljubasich.

Así, Mac Niven y Biskupovic asoman como los primeros nombres que analiza la dirigencia cruzada para asumir una función clave en la estructura deportiva del club.

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