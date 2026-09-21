Fernando Ortiz confirma a Eduardo Villanueva en el arco de Colo-Colo para el partido ante Audax Italiano por Copa Chile

Desde este martes regresará la acción de la Copa Chile 2026 con los partidos de ida de los octavos de final, donde el encuentro más atractivo será el que protagonicen Audax Italiano y Colo-Colo a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Para este cotejo el técnico del "Cacique", Fernando Ortiz, confirmó quien atajará tras las ausencias de Vozinha, convocado en Cabo Verde, y Gabriel Maureira, lesionado.

"Fer (De Paul) ha competido, está en condiciones de volver a retomar ser considerado. Eduardo (Villanueva) va iniciar el día de mañana a su trabajo que ha esperado y su paciencia de tener su posibilidad, así que va a tener la chance de tener su oportunidad", expresó el DT en conferencia de prensa.

Sobre la ausencia de Maureira, explicó: "Lo de Gabi, su lesión está, tiene dolores y no va a ser considerado el día de mañana y en la vuelta tampoco. Se le dará el descanso y el tratamiento adecuado de los profesionales".

Consultado sobre la serie de bajas ante los itálicos por nominaciones para la fecha FIFA, el adiestrador de los albos no se hizo problemas: "También seré cuestionado si pierdo, dirán que el técnico perdió la Copa Chile. Pero en ese sentido, jamás voy a imponer a algún nombre o jugador para que no vaya a la selección. Tampoco haré berrinches si hay una fecha FIFA y me sacan jugadores".

"Ser llamado a un seleccionado de un país es lo más maravilloso que existe para un jugador. Jamás me voy a oponer. Jamás me voy a quejar. Al contrario. Armo una plantilla, confío en el plantel, confío en los jugadores. El que se sume, tendrá que aportar", complementó.

Por último, consultado por el estado de la cancha del estadio Monumental tras el concierto de Romeo Santos y Prince Royce, Ortiz comentó: "Recién vengo de revisar nuestra cancha. Empecemos a rezar. Pero va a tener el tiempo adecuado para que la pongan de la misma manera o mejor a cómo jugamos el último partido".

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