La Roja Sub 20 Femenina vence 3-2 a Paraguay y clasifica a la final por el oro en los Juegos Suramericanos 2026

La Selección chilena Femenina Sub 20 sigue soñando en grande en los Juegos Suramericanos 2026, que se disputan en Santa Fe, Argentina, luego de conseguir su clasificación a la gran final de la competencia.

La Roja derrotó este lunes por 3-2 a Paraguay en un intenso encuentro y aseguró su presencia en la definición por la medalla de oro.

El elenco dirigido por Luis Mena fue el encargado de abrir el marcador a los 41 minutos, cuando Geraldine Mardones apareció para convertir el 1-0 a favor de la escuadra nacional.

Sin embargo, Paraguay reaccionó rápidamente en el inicio del segundo tiempo. A los 47', Pamela Villalba marcó el empate para el conjunto guaraní y volvió a dejar el encuentro abierto.

Chile consiguió ponerse nuevamente en ventaja a los 56 minutos, luego de que Anaís Álvarez transformara en gol un lanzamiento penal para establecer el 2-1.

La selección paraguaya no bajó los brazos y volvió a igualar el marcador a los 70', esta vez mediante una anotación de Luz Paiva, dejando el partido nuevamente en tablas.

Cuando el compromiso parecía encaminarse a una definición más ajustada, la Roja encontró el gol de la victoria. A los 83 minutos, Vaitiare Pardo convirtió el 3-2 definitivo, desatando la celebración del conjunto nacional.

De esta manera, la Roja Femenina Sub 20 avanzó a la final de los Juegos Suramericanos 2026 y ahora irá por la medalla de oro ante Venezuela.

El partido por el título se disputará este miércoles 23 de septiembre, a las 15:00 horas. Chile ya se enfrentó a las llaneras durante la fase grupal, duelo en el que consiguió una clara victoria por 3-0.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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