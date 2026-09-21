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La Roja Sub 20 Femenina vence 3-2 a Paraguay y clasifica a la final por el oro en los Juegos Suramericanos 2026

La Roja Sub 20 Femenina vence 3-2 a Paraguay y clasifica a la final por el oro en los Juegos Suramericanos 2026

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Con goles de Geraldine Mardones, Anaís Álvarez y Vaitiare Pardo, el equipo dirigido por Luis Mena superó un ajustado compromiso en Santa Fe y disputará el título este miércoles frente a Venezuela.

La Roja Sub 20 Femenina vence 3-2 a Paraguay y clasifica a la final por el oro en los Juegos Suramericanos 2026
Lunes 21 de septiembre de 2026 12:54
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La Selección chilena Femenina Sub 20 sigue soñando en grande en los Juegos Suramericanos 2026, que se disputan en Santa Fe, Argentina, luego de conseguir su clasificación a la gran final de la competencia.

La Roja derrotó este lunes por 3-2 a Paraguay en un intenso encuentro y aseguró su presencia en la definición por la medalla de oro.

El elenco dirigido por Luis Mena fue el encargado de abrir el marcador a los 41 minutos, cuando Geraldine Mardones apareció para convertir el 1-0 a favor de la escuadra nacional.

Sin embargo, Paraguay reaccionó rápidamente en el inicio del segundo tiempo. A los 47', Pamela Villalba marcó el empate para el conjunto guaraní y volvió a dejar el encuentro abierto.

Chile consiguió ponerse nuevamente en ventaja a los 56 minutos, luego de que Anaís Álvarez transformara en gol un lanzamiento penal para establecer el 2-1.

La selección paraguaya no bajó los brazos y volvió a igualar el marcador a los 70', esta vez mediante una anotación de Luz Paiva, dejando el partido nuevamente en tablas.

Cuando el compromiso parecía encaminarse a una definición más ajustada, la Roja encontró el gol de la victoria. A los 83 minutos, Vaitiare Pardo convirtió el 3-2 definitivo, desatando la celebración del conjunto nacional.

De esta manera, la Roja Femenina Sub 20 avanzó a la final de los Juegos Suramericanos 2026 y ahora irá por la medalla de oro ante Venezuela.

El partido por el título se disputará este miércoles 23 de septiembre, a las 15:00 horas. Chile ya se enfrentó a las llaneras durante la fase grupal, duelo en el que consiguió una clara victoria por 3-0.

(Imagen: @TeamChile_COCH)

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