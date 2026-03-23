U. San Felipe rescató un empate en los minutos finales ante San Marcos de Arica por el Ascenso

Unión San Felipe y San Marcos de Arica sellaron un 1-1 en el estadio Municipal de San Felipe, en un partido válido por la 5ª fecha de la Liga de Ascenso.

El cuadro nortino abrió el marcador durante la primera parte a través de Camilo Melivilú (32'), pero en el minuto 61, se complicó con la expulsión de Augusto Barrios.

El elenco nortino parecía encaminarse a una victoria como visitante, sin embargo, el local reaccionó en la recta final del compromiso.

A los 83’, Patricio Muñoz anotó la igualdad para el "Uní-Uní", equipo que alcanzó las cinco unidades, quedando en la posición número 13 en la Primera B.

Los "Bravos del Morro" tienen la misma cantidad de puntos, pero se ubican en el undécimo lugar.

En la próxima fecha, Unión San Felipe visitará a Cobreloa a las 19:00 horas de este domingo 29 de marzo en el estadio Zorros del Desierto, mientras que San Marcos de Arica recibirá a Unión Española este sábado 28 a las 12:00 horas.

(Imagen: @USanFelipeSADP)

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