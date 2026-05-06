U. San Felipe despide a su DT por malos resultados y tras duras críticas del propietario

El Club Deportivo Unión San Felipe informó que acordó poner término a la relación contractual con el director técnico Luis Landeros y su ayudante, Germán Moya.

La salida del entrenador se produce luego de la goleada por 4 a 0 sufrida a manos de San Luis de Quillota, en la fecha 10 de la Liga de Ascenso.

El resultado dejó al "Uní-Uní" en el décimo cuarto lugar de la tabla de posiciones con nuevo puntos, cerca de la zona de descenso.

Y el club de la región de Valparaíso se ha llenado de críticas, no solo de sus hinchas sino también del propietario del club, Raúl Delgado, quien cuestionó el trabajo físico desarrollado por el cuerpo técnico.

“Esta historia comenzó el 12 de enero, con los estudios médicos a los jugadores. Salvo (Norberto) Palmieri en ese momento, los demás llegaron en un estado físico deplorable para una pretemporada”, declaró en radio Aconcagua.

“La pretemporada fue muy mala, me sorprendió que al cuerpo técnico llegara un PF que no era el de Recoleta y tuvimos que traer uno de confianza. Hubo dos fines de semana libres para los jugadores. Tuvimos la posibilidad de ir a jugar a Talca, pero el cuerpo técnico no quiso ir y después le dio libre al equipo. El problema arranca ahí”, añadió.

Luego se despachó contra los futbolistas. “Es muy oscuro el panorama, seguir en estas condiciones. Se habló con los jugadores y ellos tampoco tienen el amor propio que hay que tener”.

Finalmente, cuestionó al entrenador, remarcando que no tenían dinero para pagarle su indemnización. "Todo indica que están rotas las relaciones. Los jugadores no quieren más al cuerpo técnico, el cuerpo técnico no lo asume y el club no está en condiciones de pagar la indemnización de contrato. Le indiqué al gerente deportivo que haga una nueva propuesta a ver si dejan el club por el bien de todos. Prácticamente llevan cuatro meses a cargo del equipo y los resultados son ampliamente insatisfactorios”.

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