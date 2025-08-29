U. San Felipe cayó ante Magallanes en un partido clave por escapar de la zona de descenso en la Primera B

Magallanes derrotó por 2 a 0 a Unión San Felipe, en el inicio de la fecha 23 de la Liga de Ascenso.

El partido disputado en el estadio Municipal de San Bernardo era clave para ambos elencos en su lucha de alejarse del descenso.

Con 20 puntos, los "carabeleros" llegaban al encuentro en la posición 15, mientras que el "uní uní" sumaba 23 unidades y se ubicaba 13° en la tabla.

El equipo dirigido Francisco Palladino terminó siendo superado ampliamente, dejando dudas sobre su futuro en la división de plata del fútbol chileno.

Los goles para los locales se produjeron en el segundo tiempo: A los 61 minutos, el delantero uruguayo Facundo Peraza aprovechó una serie de rebotes en el área para vencer al arquero Paulo Garcés.

El encargado de ampliar el marcado fue Carlos Muñoz, el recién ingresado aprovechó un pase filtrado de Manuel Vicuña para marcar el 2-0 definitivo a los 78'.

Con el triunfo, Magallanes celebra su primer triunfo como local en la segunda rueda del Campeonato y alcanza los 23 puntos, igualando a Unión San Felipe.

Los comandados por Miguel Ponce marchan en la decimoquinta posición, mientras que los de la región de Valparaíso se ubican decimocuartos.

Ambas escuadras complicadas con la zona baja de la tabla estarán atentos al partido que disputarán a partir de las 19:00 horas el colista Santiago Morning (18 puntos) frente a Deportes Concepción.

(Imagen: @USanFelipeSADP)

