U. La Calera se impuso en duelo de necesitados y dejó en el fondo de la tabla a D. Concepción

El estadio Nicolás Chahuán Nazar albergó un duelo clave por la permanencia durante el cierre de la novena fecha de la Liga de Primera. En este escenario, Unión La Calera consiguió una victoria revitalizadora por 1-0 frente a Deportes Concepción, resultado que condena al equipo lila a quedarse en solitario en la última posición de la tabla.

Debido a la confirmación de la pérdida de puntos por la alineación indebida de Axel Encinas, la escuadra "cementera" afrontó este encuentro ocupando el último puesto del torneo. Su rival, el "León de Collao", llegaba con la misma urgencia de sumar, ya que solo superaba a los locales por diferencia de goles.

Los primeros instantes prometían un enfrentamiento dinámico y de constante ida y vuelta, dejando atrás las irregularidades de la temporada. Apenas en el primer minuto de juego, Bayron Oyarzo exigió al máximo al portero forastero Nicolás Araya con una notable intervención. La réplica de los lilas no tardó en llegar, cuando a los 6 minutos Brayan Véjar sacó un remate que fue manoteado por el meta Nicolás Avellaneda.

Con el transcurso de los minutos, el temor al descenso comenzó a pesar en el campo de juego. Ambos elencos optaron por resguardar el balón, disminuyendo drásticamente la intensidad inicial. La única acción que estuvo cerca de quebrar esta monotonía fue un tiro libre ejecutado por Leonardo Valencia a los 29', el cual fue desviado por el arquero local.

El desarrollo del partido cambió radicalmente en la segunda mitad. Los dueños de casa entraron con mayor ímpetu tras el descanso y, luego de una jugada colectiva en territorio rival, Cristopher Díaz sacó un centro a ras de pasto que Kevin Méndez definió con un sutil remate cruzado a los 53', decretando la apertura del marcador.

Desde el banco del Biobío, el técnico Walter Lemma intentó revertir la situación mediante diversas sustituciones. Sin embargo, los cambios no lograron acoplarse al ritmo del partido ni pudieron inclinar la balanza a favor de los visitantes. Esto permitió que el conjunto rojo administrara la ventaja sin necesidad de un mayor desgaste físico para sellar los tres puntos.

Con este merecido triunfo, los pupilos de Martín Cicotello sumaron siete puntos, ubicándose a solo tres unidades de Cobresal, que actualmente es el último club en salvar la categoría. Por su parte, los penquistas quedaron estancados en el fondo de la clasificación con apenas cuatro unidades y una diferencia de gol de menos diez.

En cuanto a los próximos desafíos, Deportes Concepción retornará a la acción este sábado a las 20:00 horas recibiendo a Deportes La Serena. En la otra vereda, Unión La Calera tendrá una semana exacta de espera antes de visitar a Universidad Católica, escuadra que llegará con el desgaste acumulado de su participación en la Copa Libertadores.

ALINEACIONES

Unión La Calera: Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz (Camilo Moya, 90+3'), Rodrigo Cáseres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Joaquín Soto (Martín Hiriart, 77'); Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo (Cristián Gutiérrez, 77'); Matías Campos López (Francisco Pozzo, 66'). DT: Martín Cicotello.

Deportes Concepción: Nicolás Araya; Brayan Véjar, Cristián Suárez, Fausto Grillo, Diego Carrasco; Nelson Sepúlveda (Jorge Henríquez, 57'), Misael Dávila; Leonardo Valencia (Ignacio Mesías, 57'); Aldrix Jara (Ángel Gillard, 57'), Joaquín Larrivey (Bastián Escobar, 88'), Matías Cavalleri (Ethan Espinoza, 75'). DT: Walter Lemma.

Árbitro: Miguel Araos.

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera.

PURANOTICIA