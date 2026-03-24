U. La Calera se impuso a la U en la Copa de la Liga en el inicio de la era de Fernando Gago

Universidad de Chile no pudo festejar en el estreno de Fernando Gago como su flamante director técnico y perdió por 1-0 ante Unión La Calera en el estadio Nacional, complicando su panorama en el Grupo D de la Copa de la Liga.

Después de lo que fue el empate ante Deportes La Serena, este martes, los azules vivían un duelo especial ya que era el primero de su nuevo entrenador quien hizo varias modificaciones en el once estelar, considerando además las múltiples ausencias entre lesionados y convocados por la Roja.

Por su parte, la visita preparó cuatro cambios respecto del equipo que cayó por la cuenta mínima ante Audax Italiano, buscando un buen resultado no solo para corregir su mal inicio de torneo sino de temporada, donde acumula cuatro derrotas en cancha, a la espera de que se ratifiquen o no sus caídas administrativas ante Cobresal y Everton.

El partido no había terminado de armarse cuando los locales tuvieron que mirar a la banca por las molestias físicas que presentó Juan Martín Lucero, quien fue sustituido por el joven Elías Rojas y no pudo contener el llanto en la banca. Así y todo, los azules presionaron y tuvieron las primeras ocasiones claras de peligro (11' y 16').

No obstante, la apertura cuenta corrió por cuenta de la visita. Sebastián Sáez habilitó de taco a Kevin Méndez, quien se deshizo de Marcelo Morales con facilidad y envió un centro rasante que Gabriel Castellón solo alcanzó a tocar y la pelota le quedó a Bayron Oyarzo para poner el 1-0 (25').

Los caleranos coquetearon con el segundo tanto (30' y 32'), aprovechando las licencias de un cuadro universitario que reaccionó recién en el epílogo de la fracción inicial (45'). Y aunque en el complemento trató de tomar el control del cotejo, le costó hilvanar acciones claras de riesgo.

De hecho, la única vez que realmente puso en peligro a su rival fue en el 66' con un cabezazo de Ignacio Vásquez que obligó a Nicolás Avellaneda a estirarse hacia un costado para evitar la caída de su arco.

Así, el compromiso llegó a su fin y el "Romántico Viajero" cosechó una derrota en el estreno de Gago, quedando como colista del Grupo D con apenas un punto, a diferencia de los "cementeros" que consiguieron sus primeras tres unidades y subieron al segundo puesto.

Este sábado a las 18:30 horas, Unión La Calera cerrará la primera parte de la fase de grupos recibiendo a Deportes La Serena. Universidad de Chile, en tanto, visitará a Audax Italiano desde las 18:00 del miércoles 31 de marzo.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández (Martín Espinoza, 85'), Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales (Felipe Salomoni 85'); Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Agustín Arce (Jhon Cortés, 59'), Ignacio Vásquez; Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero (Elías Rojas, 8'). (DT: Fernando Gago)

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Javier Saldías (Cristopher Díaz, 54'), Nicolás Palma, Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez; Camilo Moya, Joaquín Soto (Alexander Pastene, 80'); Kevin Méndez (Joan Cruz, 69'), Sebastián Sáez, Bayron Oyarzo (Axel Encinas, 80'), Matías Campos López (Cristian Gutiérrez, 69'). (DT: Martín Cicotello)

Árbitro: Claudio Díaz

Estadio: Nacional, Ñuñoa

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