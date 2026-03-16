U. La Calera remonta tres goles y le empata a O'Higgins por la séptima fecha de la Liga de Primera

El estadio Nicolás Chahuán Nazar fue testigo este lunes de uno de los mejores partidos en lo que va de la Liga de Primera 2026. O'Higgins dejó escapar un triunfo que parecía cantado y Unión La Calera comenzó una reacción que a la postre le permitió conseguir el empate a tres en la última jugada del pleito.

Tres derrotas en los últimos cuatro duelos acumulaba el cuadro "cementero", que, además, está a la espera de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina defina si acepta o no la apelación a su castigo por presunta alineación indebida. Los rancagüinos, en cambio, venían golpeados luego de su caída ante Deportes Tolima que decretó su eliminación en la fase previa de Copa Libertadores.

Sin embargo, la visita no tardó en marcar diferencias en el cotejo y cuando estaba por cumplirse el primer minuto del partido, Martín Sarrafiore tomó las banderas, recorrió algunos medios y con un potente zurdazo cruzado metió el esférico en un lugar imposible de alcanzar para el portero Nicolás Avellaneda.

El dueño de casa no tuvo respuesta tras esta tempranera anotación, mientras que los pupilos de Lucas Bovaglio estiraron las cifras en el 22'. Rápida salida desde el fondo, Joaquín Tapia mandó un centro desde la derecha, un defensa despejó y le dejó la pelota servida a Sarrafiore para que el argentino consiguiera su segundo tanto de la jornada con un remate frontal.

Recién con esta segunda conquista se empezó a animar un poco más la escuadra local, que estuvo cerca de acortar diferencias, primero con un tiro de Kevin Méndez que se fue desviado por muy poco (24') y un derechazo de Sebastián Sáez que dio en el poste izquierdo de Omar Carabalí (45+2').

Aunque los caleranos tenían la obligación de dar vuelta el marcador, el elenco forastero no sacó el pie del acelerador en el arranque del complemento y en el 56', Felipe Ogaz disparó, el arquero dio rebote, el balón dio en un defensor y le terminó quedando al propio Ogaz, que se barrió empujarlo y así celebrar su primera nominación a la Selección chilena.

Sin embargo, cuando parecía que el encuentro estaba completamente definido con el 3-0, una salida a destiempo de Carabalí para despejar un centro dejó el esférico servido para que Sebastián Sáez descontara (78') y con el cotejo entrando en tierra derecha, el árbitro concedió un penal para los rojos que el propio "Sacha" se encargó de cambiar por gol.

Y en la última acción, Sáez recibió un balonazo y mandó un centro por bajo que Matías Campos López (90+6') conectó en área chica para sentenciar la igualdad con la cual el combinado de la región de Valparaíso se trepó al séptimo puesto con los mismos diez puntos del conjunto celeste, que por su diferencia de gol quedó noveno.

El torneo entrará en receso estas semanas para el estreno de la Copa de la Liga, certamen donde Unión La Calera debutará recibiendo a Audax Italiano desde las 20:30 horas de este viernes. O'Higgins, en tanto, enfrentará a Deportes Limache a las 20:30 del domingo.

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz (Javier Saldías, 45') Rodrigo Cáseres, Daniel Gutiérrez, Cristián Gutiérrez (Matías Campos López, 81'); Yerko Leiva, Camilo Moya; Kevin Méndez, Sebastián Sáez, Martín Hiriart (Bayron Oyarzo, 45'); Francisco Pozzo. (DT: Martín Cicotello)

O'Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Juan Leiva (Joaquín Soto, 69'), Felipe Ogaz; Francisco González (Bastián Yáñez, 65'); Joaquín Tapia (Esteban Calderón, 81'), Arnaldo Castillo (Thiago Vecino, 65'), Martín Sarrafiore (Rodrigo Godoy, 69'). (DT: Lucas Bovaglio)

Árbitro: Mario Salvo

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

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