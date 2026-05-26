Coquimbo Unido busca en Uruguay sellar el liderato de su grupo en Copa Libertadores

Después de asegurar la semana pasada la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, Coquimbo Unido visita este martes a Nacional de Montevideo, a las 20:30 horas en el Gran Parque Central, esta vez con un nuevo objetivo.

El cuadro "pirata" buscará seguir haciendo historia y sellar el liderato del Grupo B en la última fecha de la fase zonal del torneo continental.

El conjunto aurinegro marcha como puntero con 10 puntos y es seguido por Deportes Tolima de Colombia, con siete unidades y el único que puede desplazarlo de la cima. Para eso, los nacionales deben perder en suelo charrúa y que los cafetaleros lo superen en la diferencia de goles tras el partido con Universitario de Lima.

Para este cotejo, el técnico Hernán Caputto mandaría a la cancha la siguiente alineación, con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen.

En tanto, Nacional se encuentra en el último lugar del Grupo B, con cinco puntos, y necesita la victoria para al menos aspirar a los play-offs de la Copa Sudamericana como premio de consuelo.

El conjunto uruguayo formaría con Luis Mejía; Tomás Viera, Agustín Rogel, Nicolás Rodríguez, Emiliano Ancheta; Alexander Dos Santos, Juan García, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón, Rodrigo Martínez y Maximiliano Gómez.

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