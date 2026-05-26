Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Coquimbo Unido busca en Uruguay sellar el liderato de su grupo en Copa Libertadores

Coquimbo Unido busca en Uruguay sellar el liderato de su grupo en Copa Libertadores

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El elenco pirata visita este martes a Nacional de Montevideo, buscando sumar para quedarse con el primer lugar del Grupo B del torneo continental.

Coquimbo Unido busca en Uruguay sellar el liderato de su grupo en Copa Libertadores
Martes 26 de mayo de 2026 09:04
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Después de asegurar la semana pasada la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores, Coquimbo Unido visita este martes a Nacional de Montevideo, a las 20:30 horas en el Gran Parque Central, esta vez con un nuevo objetivo.

El cuadro "pirata" buscará seguir haciendo historia y sellar el liderato del Grupo B en la última fecha de la fase zonal del torneo continental.

El conjunto aurinegro marcha como puntero con 10 puntos y es seguido por Deportes Tolima de Colombia, con siete unidades y el único que puede desplazarlo de la cima. Para eso, los nacionales deben perder en suelo charrúa y que los cafetaleros lo superen en la diferencia de goles tras el partido con Universitario de Lima.

Para este cotejo, el técnico Hernán Caputto mandaría a la cancha la siguiente alineación, con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Benjamín Chandía; Cristián Zavala, Alejandro Azócar y Nicolás Johansen.

En tanto, Nacional se encuentra en el último lugar del Grupo B, con cinco puntos, y necesita la victoria para al menos aspirar a los play-offs de la Copa Sudamericana como premio de consuelo.

El conjunto uruguayo formaría con Luis Mejía; Tomás Viera, Agustín Rogel, Nicolás Rodríguez, Emiliano Ancheta; Alexander Dos Santos, Juan García, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón, Rodrigo Martínez y Maximiliano Gómez.

PURANOTICIA

Cargar comentarios