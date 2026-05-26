Alejandro Tabilo debutó con contundente triunfo en el cuadro principal de Roland Garros

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) debutó en el cuadro principal de Roland Garros con un contundente triunfo para avanzar a la segunda ronda.

"Jano" derrotó este martes con autoridad al polaco Kamil Majchrzak (78°) por parciales de 6-1, 6-3 y 6-4, tras una hora y 53 minutos de un partido donde mostró un altísimo nivel, sobre todo con su servicio, el cual no entregó nunca y que apenas le entregó dos chances al europeo, y fue superior de principio a fin.

En el primer set el nacional entró con todo y le pasó por encima a su rival. Ganó seis games consecutivos con tres quiebres incluidos, en el tercer, quinto y séptimo juego para tomar rápidamente ventaja.

En el segundo episodio el pupilo de Germán Gaich siguió a gran nivel y si bien desperdició dos bolas de break en un extenso cuarto game de más de 15 minutos, logró una ruptura clave en el sexto, porque después selló la manga con categoría, con un ace y en cero, con su turno en el noveno juego.

En el tercer capítulo el zurdo nacido en Canadá salvó dos puntos de quiebre en el segundo game, mientras que después consiguió un rompimiento en el quinto juego, suficiente para que después sentenciara la victoria con tranquilidad con su envío en el décimo.

Con este triunfo, Tabilo volvió a vencer al polaco en un Grand Slam, pues antes lo había superado en la primera ronda del US Open 2022.

En segunda ronda, el chileno enfrentará al ganador de la llave entre el qualy francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°), en busca de alcanzar por primera vez en su carrera la tercera fase del Grand Slam parisino.

PURANOTICIA