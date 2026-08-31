U. La Calera pierde por la mínima ante D. La Serena y sigue hundido en el último lugar de la Liga de Primera

Unión La Calera quedó sumamente comprometida con el descenso tras perder por la cuenta mínima ante Deportes La Serena en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, firmando su undécimo duelo consecutivo sin triunfos en el certamen.

Los "cementeros" llegaban con la soga al cuello debido a su irregular campaña y las victorias de sus adversarios directos en la lucha por mantener la categoría. Los granates, en tanto, querían dejar atrás su amargo empate con Cobresal para sumar de a tres y alejarse completamente de la parte baja de la tabla.

En una primera mitad con poca claridad en ofensiva, el dueño de casa fue amplio dominador de la media hora inicial y en los pies de Francisco Pozzo (12') y Rodrigo Pérez (30') tuvo dos chances clarísimas que no supo capitalizar para tomar la delantera en el compromiso.

Sin embargo, el cuadro nortino fue levantando su nivel sobre el final de la fracción inicial y luego de un aviso de Jeisson Vargas (36'), el propio volante recibió un pase hacia atrás de Matías Pinto y venció la resistencia del portero Nicolás Avellaneda con un potente zapatazo de larga distancia (42').

Los caleranos intentaron responder de inmediato, pero el guardameta José Ignacio Tapia estuvo atento al tiro de Pozzo (43'). El combinado de la región de Valparaíso siguió probando suerte en el arranque del segundo lapso, topándose nuevamente con las manos seguras del cancerbero (53' y 54').

Desde la banca local fueron realizando una serie de modificaciones para darle mayor peso ofensivo a un equipo que pasó a instalarse de lleno en campo de un elenco serenense, que defendió el resultado con uñas y dientes, resistiendo los embates del rival.

El resultado profundizó la crisis del conjunto de la zona central del país, sumando su undécimo cotejo sin victorias, estancándose en la última ubicación con 14 puntos, ocho por debajo de la línea de salvación. La escuadra "papayera", en cambio, se encumbró en el noveno lugar con 27 unidades.

Este domingo a las 12:30 horas, Deportes La Serena recibirá a Ñublense, mientras que Unión La Calera visitará a O'Higgins desde las 14:45 de ese mismo día.

FICHA DEL PARTIDO

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristián Gutiérrez, Vicente Lavín (Kevin Méndez, 70'), Juan Pablo Salomoni, Cristopher Díaz; Rodrigo Pérez, Joaquín Soto (Nicolás Ferreyra, 79'), Yerko Leiva (Carlo Villanueva, 45'); Bayron Oyarzo, Francisco Pozzo (Matías Campos López, 66'), Sebastián Sáez. (DT: Martín Cicotello)

Deportes La Serena

José Ignacio Tapia; Bruno Gutiérrez (Matías Pérez, 83'), Ian Rasso, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca; Matías Pinto (Gonzalo Escalante, 66'), Francis Mac Allister, Felipe Chamorro (Yahir Salazar, 45'); Matías Marín, Ángelo Henríquez (Lucas Alarcón, 61'), Jeisson Vargas (Diego Rubio, 83'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Árbitro: Cristián Garay

Estadio: Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

PURANOTICIA