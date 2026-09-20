Tabilo tras derrota ante España en Copa Davis: "No me esperé como iban a salir ellos de sólidos"

Consumado el 4-0 en contra ante España en las qualifiers de la Copa Davis jugado este fin de semana en el Parque Estadio Nacional, los lamentos en el equipo chileno no se hicieron esperar.

Alejandro Tabilo, número uno de Chile y que cayó en su single y este domingo en dobles haciendo pareja con Tobías Barrios, señaló que “estaba con mucha esperanza para hoy. Todos nos despertamos con muchas ganas de hacer algo grande. No me esperé como iban a salir . Jugaron a un gran nivel, algo que nosotros no pudimos demostrar”.

El nacido en Toronto también se refirió a su derrota ante Daniel Mérida el sábado, en un partido donde él era el favorito.

“Estoy muy triste. Obviamente quería aportar muchísimo más para el equipo. Era una serie en la que tenía mucha ilusión desde hace muchos meses. A veces salen las cosas así. Hay que seguir luchando. Vamos a tener otra oportunidad, y ojalá ahí hacer una mejor actuación”, dijo Jano.

Tomás Barrios, en tanto, complementó los dichos de Tabilo, señalando que “no estuvimos al nivel y es difícil jugar así en tu casa (…) Es una pena jugar así, con este marcador, sobre todo por la gente, por cómo nos apoyaba”.

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