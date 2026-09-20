Joaquín Niemann se aleja del título y termina 21° en el DP World Tour

Joaquín Niemann tuvo una desafortunada jornada que lo alejó del título del DP World Tour que se disputó en el club Wentwoth en Virginia Water de Surrey en Inglaterra.

El talagantino había terminado el sábado con once golpes bajo el par, a dos de distancia de los líderes de la competencia, lo que lo tenía en carrera por la disputa del máximo cetro.

Si bien el mejor golfista de nuestra historia anotó bogeys en las banderillas 1 y 3, sus birdies en la 2, 4, 5, 6 y 8 lo dejaron a sólo un golpe de distancia de los que lideraban la prueba, y dado el positivo recorrido que llevaba, se le situó como uno de los principales candidatos a obtener la victoria.

Pero el hoyo 9 le jugó en contra con tres golpes sobre el par, lo que le desplomó en la clasificación. Luego de ello, en dos nuevas banderas hizo bogeys, que, pese a conseguir un par de birdies, le dejaron con una totalidad de menos once tiros en el puesto 21 tras los cuatro días de competencia, a seis de distancia del ganador, el estadounidense John Michael "JJ" Spaun.

El vencedor se embolsó un millón 530 mil dólares, mientras que Niemann se quedó con un premio de 97.650 de la divisa estadounidense.

PURANOTICIA