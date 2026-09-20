Agustina Varas logra el oro 28 para Chile en los Juegos Suramericanos

La jornada dominical de los Juegos Suramericanos que se realizan en Santa Fe, Argentina, trajeron buenas noticias para Chile.

Y es que Agustina Varas logró medalla de oro en esquí náutico sumando así la presea 28 para el Team Chile.

Varas registró 42 metros en su prueba, superando por casi nueve metros a la colombiana Martina Piedrahita (33,3 metros) y por algunos metros más a la también caribeña Daniela Verswyvel (32,9).

La deportista nacional ya se había ganado una medalla de plata en la jornada del sábado, en la categoría overall.

Con esto, el esquí náutico de Chile ya lleva cuatro condecoraciones puesto que Martín Labra sumó oro en overall, y Dominga González obtuvo bronce en la misma disciplina.

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