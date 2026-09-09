U. La Calera oficializa la salida del entrenador Martín Cicotello en plena lucha por mantenerse en Primera División

Martín Cicotello no va más como entrenador de Unión La Calera. El cuadro "cementero" oficializó este miércoles la salida del técnico argentino, debido a la mala campaña que tiene al club como colista absoluto de la Liga de Primera.

A través de un comunicado, el conjunto calerano sostuvo que "el vínculo que mantenía con el entrenador Martín Cicotello ha finalizado anticipadamente luego de un mutuo acuerdo entre ambas partes para su salida".

"El club desea agradecerle a Martín y a todo su equipo el profundo profesionalismo entregado durante su estadía en el club, deseándole de esta manera el mayor de los éxitos en los siguientes pasos que tome para su carrera profesional", añadió la institución en la misiva.

La partida del adiestrador argentino se da tras la derrota por 2-1 ante O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, donde el DT presentó un problema de salud, cuando luego de la conferencia de prensa sufrió una descompensación en el camarín y abandonó el recinto en ambulancia para ser trasladado a un centro asistencial.

Consignar que Unión La Calera marcha en el último puesto, con 14 puntos y acumula 11 partidos sin victorias en Primera División.

El elenco "cementero", además, está a la espera de lo que resuelve el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo al que acudió para intentar recuperar los seis puntos que le descontaron por la alineación indebida de seis futbolistas extranjeros en los partidos frente a Everton y Cobresal.

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