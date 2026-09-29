Chile paga caro sus errores y sufre una goleada ante EE.UU. en segundo amistoso por la fecha FIFA

La Selección chilena mostró un alza de rendimiento respecto de lo exhibido en otros partidos, pero igualmente no le alcanzó y perdió por 4-2 ante Estados Unidos en el estadio Energizer Park de Saint Louis, cosechando su segunda derrota al hilo.

Luego de la dolorosa derrota del sábado ante Canadá, partido donde terminó con dos hombre menos, el elenco nacional buscaba resarcirse en el segundo desafío de su gira para así tomar confianza y acallar las críticas al proceso del técnico interino Nicolás Córdova.

Pero al frente tenía a un elenco norteamericano que tras la Copa del Mundo disputada en su territorio, certamen donde alcanzó los octavos de final, arrancó su nuevo proceso con una contundente goleada sobre Perú y con un equipo bastante joven.

Aunque la posesión del balón estuvo del lado del local y tuvo una par de aproximaciones de riesgo (13' y 19'), lo cierto es que la Roja contó con las chances más claras con un tiro a quemarropa de Nils Reichmuth tapado por el arquero (31'), un zapatazo de Ben Brereton Díaz que remeció el travesaño (33') y otro de un activo Darío Osorio (35'), quien estuvo mucho más involucrado en el juego ofensivo respecto de otras veces.

No obstante, fueron los pupilos de Mauricio Pochettino quienes golpearon primero por medio de Sebastian Berhalter después de una gran acción individual de Sergiño Dest (35'). Pero la visita no se dio por vencida y en el epílogo de la fracción inicial, Diego Ulloa impactó el balón tras una serie de rebotes en el área y emparejó las cifras (45+1').

El combinado criollo arrancó con todo el segundo lapso y tomó la delantera con un golazo de Maximiliano Gutiérrez, quien arrancó por la banda izquierda, se fue acomodando para la diestra y batió al portero con un remate ajustado al poste (48'). Pero apenas tres minutos después cayó el empate estadounidense con un cabezazo de Julian Hall.

Con el marcador igualado, los locales retomaron el dominio del compromiso, exigieron en varias ocasiones al guardameta Lawrence Vigouroux (53', 66' y 70') hasta que en el tiro de esquina posterior, Chris Richards (71') le ganó a todos por arriba y anotó el 3-2.

El "Equipo de Todos" hizo lo posible por adelantar las líneas y poner en aprietos del golero Brian Schwake, pero no estuvo fino en los metros finales de la cancha y en los descuentos, Mathis Albert sentenció el triunfo de su escuadra (90+3').

Apenas unos instantes más tarde, se armó un fuerte entrevero entre los protagonistas que comenzó con Hernández y Richards, y rápidamente se fueron sumando más jugadores, obligando al ingreso de los cuerpos técnicos para calmar las aguas. A pesar de todo, el árbitro Jorge Camacho solo repartió un par de amarillas.

Ahora, Chile tendrá toda una semana para preparar su tercer y último cotejo, que será el próximo martes a las 22:30 horas ante México en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum.

FICHA DEL PARTIDO

Estados Unidos

Chris Brady (Brian Schwake, 45'); Frankie Westfield (Alex Freeman, 61'), Neil Pierre (Tyler Adams, 61'), Miles Robinson (Auston Trusty, 61'), Antonee Robinson; Brooklyn Raines, Adri Mehmeti (Malik Tillman, 61'); Sergiño Dest (Chris Richards, 61'), Sebastián Berhalter (Cavan Sullivan. 82'), Giovanni Reyna (Mathis Albert, 70'); Julian Hall (Damian Downs, 70'). (DT: Mauricio Pochettino)

Chile

Lawrence Vigoroux; Felipe Faúndez (Felipe Salinas, 57'), Jonathan Villagra (Paulo Díaz, 57'), Iván Román, Diego Ulloa (Marcelo Morales, 69'); Víctor Felipe Méndez (Rodrigo Echeverría, 69'), Felipe Loyola (Vicente Pizarro, 69'), Nils Reichmuth (Leandro Hernández, 57'); Maximiliano Gutiérrez, Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia, 84'), Darío Osorio. (DT: Nicolás Córdova)

Árbitro: Jorge Camacho (México)

Estadio: Energizer Park, Saint Louis

PURANOTICIA