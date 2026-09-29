Luis Sánchez asumirá la presidencia de Santiago Wanderers en lugar del fallecido Reinaldo Sánchez

Durante la tarde de este martes, Santiago Wanderers oficializó al sucesor de su histórico presidente Reinaldo Sánchez, quien falleció el pasado jueves en medio de un complejo estado de salud.

Según lo informado por el cuadro "caturro" en un comunicado, el designado por el directorio para tomar las riendas del club fue el hijo del reconocido empresario, Luis Sánchez Cruz.

En el escrito, los porteños informaron que el directivo dejará su puesto como gerente general este miércoles y asumirá en su lugar Bastián Sánchez Arizaga.

"Esta nueva administración asume con el firme compromiso de velar por el desarrollo institucional, la estabilidad deportiva y la continuidad del proyecto del club, honrando siempre la centenaria historia y tradición que distinguen a Santiago Wanderers de Valparaíso", destacaron en la publicación.

Cabe recordar que Sánchez Cruz ya había sido mandamás del "Decano" en 2001, año donde el elenco verde conquistó su última estrella de Primera División con Jorge "Peineta" Garcés como director técnico.

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