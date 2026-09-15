U. La Calera oficializa a John Armijo como su nuevo entrenador para buscar la permanencia

Unión La Calera confirmó al entrenador que llegó en reemplazo de Martín Cicotello, cesado de sus funciones a raíz de la campaña que tiene al equipo en el fondo de la Liga de Primera.

A través de redes sociales, el cuadro "cementero" reveló que el escogido por la dirigencia fue John Armijo, quien registra pasos por O'Higgins, Athletic Club Barnechea, Deportes Melipilla, Deportes Antofagasta y Deportes Santa Cruz.

Según lo señalado por el combinado de la región de Valparaíso, el DT arribó con Cristian Ortiz y Gian Franco Rossi entre sus colaboradores.

Cabe señalar que tras el triunfo ante Deportes Limache, el elenco de la región de Valparaíso llegó a 17 puntos, quedando a siete de la salvación.

(Imagen: @ulcsadpoficial)

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