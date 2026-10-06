Jonathan Villagra respalda a Nicolás Córdova tras críticas: "Es por el bien de la Selección"

La Selección chilena enfrentará este martes a México en Los Angeles, en el cierre de su gira por Norteamérica durante esta fecha FIFA, en medio de las diversas polémicas que han rodeado al técnico interino Nicolás Córdova.

Una de ellas se produjo luego de la derrota ante Estados Unidos, cuando el estratego de la Roja criticó públicamente a Leandro Hernández, joven delantero de Colo-Colo, al señalar que su nivel le alcanzaba para jugar en el fútbol chileno, pero no a nivel internacional.

Ante esta situación, el DT recibió diversos cuestionamientos, aunque uno de los seleccionados que salió en su defensa fue Jonathan Villagra, quien en la conferencia de prensa previa al amistoso ante los aztecas le bajó el perfil a la controversia.

"Como jugador estamos expuesto a las críticas, a todo tipo de comentarios. Con respecto a lo que dijo 'Nico' con nombres, creo que es por el bien de la Selección, por el bien del jugador y que se solucione esa falencia", sostuvo el zaguero.

"Yo no le veo ningún problema, somos gente adulta ya, todos los jugadores estamos dispuestos a escuchar y él es el técnico, así que más lo vamos a escuchar a él", añadió el defensor albo.

En tanto, sobre el duelo ante el Tri, comentó: "Veo bien a la selección mexicana. Hizo un muy buen papel en el Mundial, creo que sus jugadores lo dieron todo. Quedaron eliminados ante uno de los candidatos al título (Inglaterra), pero creo que compitieron a gran nivel. Es una selección que va en alza. Para nosotros, como jugadores, nos sirve competir con este tipo de selecciones que están pasando un buen momento, que vienen bien. Entonces, feliz de jugar este tipo de partidos. Lo afrontaremos de la mejor manera".

Por último, Villagra no escondió su interés en arribar en el futuro a la liga mexicana: "Obvio que el mercado mexicano es atractivo para el jugador chileno. El fútbol mexicano exporta muchos jugadores hacia Europa y tiene muy buenos equipos, se compite a un gran nivel. Entonces, para el jugador chileno creo que sí es muy abordable el mercado mexicano".

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