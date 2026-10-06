Claudio Bravo rechaza opciones para la banca de La Roja y pide a Manuel Pellegrini como el "candidato ideal"

Nicolás Córdova parece estar viviendo sus últimos momentos en la banca de la Selección chilena, luego de que la bullada salida de Marcelino Núñez, sumada a los malos resultados obtenidos en los últimos amistosos, complicara sus opciones de ser finalmente elegido por la Federación de Fútbol de Chile para liderar el nuevo proceso de La Roja.

De hecho, ya se habla de que el organismo tendría como opciones una terna integrada por Gustavo Álvarez, Julen Lopetegui y Nicolás Larcamón. Sin embargo, ninguno de estos nombres convence al histórico exseleccionado nacional Claudio Bravo.

"De los tres no me gusta ninguno. Ninguno sería candidato si yo tuviera la fuerza de poder elegir", sostuvo de manera tajante el exarquero y capitán de La Roja, quien actualmente se desempeña como panelista en ESPN.

Es más, el bicampeón de América con la Selección pidió abiertamente por Manuel Pellegrini, quien aparece como uno de los principales candidatos para asumir la banca nacional en distintos sectores del medio futbolístico.

"Sí, me la jugaría por Manuel. Soy pro Manuel Pellegrini porque trabajé con él, sé la capacidad que tiene, el enorme prestigio que tiene a nivel mundial", enfatizó sobre el "Ingeniero", con quien coincidió durante su etapa en el Betis de España.

"Creo que nuestro fútbol necesita de ese prestigio, de esa valía que tiene él, de esa espalda que lleva a lo largo de muchos años. Para mí, es el candidato ideal sobre todo en este momento que estamos pasando a nivel futbolístico. Desde la creación de una ciudad deportiva nueva, donde sí tenga la capacidad él de poder construir algo nuevo, algo de excelencia, donde sí apostemos a reconstruir el fútbol de una manera distinta. Tiene la capacidad de poder hacerlo", añadió el oriundo de Viluco.

De todas formas, Bravo recalcó que actualmente Pellegrini no está disponible para asumir en el combinado nacional: "Al día de hoy no, porque no existe ni la toma de decisiones y por el presente futbolístico de él es muy complicado sacarlo. Y el Betis va a hacer todo lo posible por mantenerlo, porque te genera un nivel futbolístico increíble".

Por último, sostuvo que "tiene una continuidad de muchos años y ni hablar del prestigio que le genera a los jugadores que él llama y quieren venir, incluso a jugar gratis en los equipos".

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