Nicolás Córdova aborda la salida de Marcelino Núñez antes del duelo ante México: "Fue una decisión netamente personal"

La Selección chilena disputará este martes ante México, en Los Angeles, su tercer y último amistoso de la gira por Norteamérica correspondiente a esta fecha FIFA.

La Roja llega al duelo ante los aztecas en medio de la polémica por la bullada salida de Marcelino Núñez de la concentración por "motivos personales", situación que habría sido gatillada por un conflicto interno al interior del combinado nacional.

Si bien el jugador todavía no ha entregado su versión sobre lo ocurrido, el técnico Nicolás Córdova abordó el tema en la conferencia de prensa previa al encuentro ante el Tri.

"Aparecieron muchas versiones. Él, por un tema personal, tomó la decisión de dejar la convocatoria. Yo me enteré el día después del partido con Estados Unidos en la mañana y nos fuimos a entrenar. Él entrenó y a la vuelta decidió quedarse para poder irse a Inglaterra y nosotros viajamos para acá", explicó el DT.

"No tengo mucho que añadir, porque fue una decisión netamente personal determinada por los motivos que él tendrá que explicar. No tengo yo que explicar decisiones de otras personas", añadió "Nico".

Además, el estratego reconoció que la salida del mediocampista no fue una situación positiva para el plantel: "No es grato que un jugador se vaya. Eso lo tenemos súper claro. Una vez que ya se va, nosotros tenemos que preocuparnos de los que están acá, de entrenar lo mejor posible, porque tenemos otro compromiso muy importante, que merece el máximo de seriedad".

Ante los distintos rumores surgidos tras la salida de Núñez, Córdova fue tajante: "Lo que aparece en el comunicado es la realidad. De verdad, no hay mucho que agregar. Yo me enteré en la mañana que ya me estaba yendo al entrenamiento".

Consultado sobre si existió algún cruce con el futbolista, comentó: "Eso se lo tienen que preguntar a él. No me lo tienen que preguntar a mí. Es una decisión de él, no es que yo lo eché de la Selección. No es que yo tuve una discusión con él. Él tomó esa decisión y si una persona adulta toma una decisión, hay que aceptarla. Mi percepción en este caso da lo mismo. Él tomó una decisión y yo la acepto porque es la decisión de una persona adulta".

Por último, Córdova insistió en que la decisión corresponde exclusivamente al jugador: "Yo podría tratar de convencerlos de cosas que yo creo, de lo que a mí me parece, pero es que es irrelevante lo que a mí me parece, porque al final estamos hablando de una persona adulta que tomó una decisión y ante eso nosotros no podemos hacer nada".

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