U. La Calera derrotó por la cuenta mínima a Everton en un deslucido partido disputado en el Sausalito

En un estadio Sausalito vacío por el castigo que arrastra Everton desde el año pasado, los viñamarinos arrancaron la temporada con el pie izquierdo y cayeron por la cuenta mínima ante Unión La Calera en uno de los encuentros más deslucidos de la fecha inicial de la Liga de Primera.

"Ruleteros" y "cementeros" se veían las caras con la misión de dar muestras de mejoría después de un desastroso 2025 donde no solo estuvieron lejos de clasificar a copas internacionales, sino que hasta coquetearon con la posibilidad de perder la categoría.

Salvo por una tibia aproximación del local, la vista tomó las riendas del cotejo desde un inicio, generando riesgo con un cabezazo de Sebastián Sáez que pasó cerca del larguero y en el minuto 23, Kevin Méndez envió un centro al corazón del área que fue conectado por Rodrigo Cáseres.

Los auriazules no tuvieron mayor reacción a lo largo de la primera fracción y cerca del descanso, por poco reciben una estocada fatal, pero afortunadamente para ellos el VAR actuó y obligó al árbitro a retractarse luego de haber cobrado un dudoso penal en favor del forastero.

A pesar de las necesidad de dar vuelta el marcador lo antes posible, los pupilos de Javier Torrente tardaron en despertar en la segunda mitad y prácticamente no inquietaron al portero Nicolás Avellaneda en el tramo inicial, facilitando la labor de un conjunto calerano que estaba cómodo con el resultado.

Recién a partir del 70' se empezó a animar un poco más el local sobre el pórtico contrario (70' y 73'). De ahí en más, hizo lo posible para instalarse en terreno rival, pero siempre con más ganas que fútbol y complicó en demasía al combinado rojo.

Por si fuera poco, en los descuentos sufrió la expulsión de Hugo Magallanes y en la acción posterior, Cristian Palacios erró lo que hubiese sido el gol de la igualdad (90+6').

De esta manera, los dirigidos por Martín Cicotello se sumaron a Deportes Limache, Universidad de Concepción y Cobresal como los únicos en sumar de a tres hasta el momento en la fecha, mientras que los "oro y cielo" quedaron en el lote de los colistas del certamen.

El próximo sábado a las 20:30 horas, Everton visitará el estadio Monumental para medir fuerzas con Colo-Colo. Unión La Calera, en tanto, recibirá a Cobresal a partir de las 20:00 del lunes nueve.

Everton

Ignacio González; Vicente Vega (Joaquín Moya,45'), Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza (Byron Navarro, 45'); Braian Martínez (Amaro Leon, 55'), Benjamín Berríos, Dieter Villalpando (Cristian Palacios, 55'); Alan Medina, Julián Alfaro (Cristopher Barrera, 79'), Emiliano Ramos. (DT: Javier Torrente)

Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Cristopher Díaz, Daniel Gutiérrez, Nicolás Palma, Rodrigo Cáseres; Juan Requena, Joaquín Soto (Axel Encinas, 58'); Kevin Méndez, Sebastián Sáez (Camilo Moya, 84'), Bayron Oyarzo (Yerko Leiva, 58'); Francisco Pozzo (Matías Campos, 71'). (DT: Martín Cicotello)

Expulsados: Hugo Magallanes (EVE, 90+6')



Árbitro: Nicolás Millas



Estadio: Sausalito, Viña del Mar

