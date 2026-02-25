Revelan el motivo que ha retrasado el debut de Damián Pizarro por Racing Club

Grandes expectativas se generaron cuando hace unas semanas se anunció que el joven delantero nacional Damián Pizarro sería enviado a préstamo desde Udinese a Racing Club, con el objetivo de tener el rodaje con el que no contó en Europa.

Sin embargo y tras varias fechas transcurridas en la Liga Profesional de Argentina, el prometedor atacante formado en Colo-Colo no ha visto acción sobre el terreno de juego, extendiendo su mal presente.

De hecho, la última vez que el chileno estuvo en una cancha de fútbol fue en octubre pasado cuando fue cedido al Le Havre de Francia, club con el cual apenas sumó 26 minutos.

Frente a la incertidumbre que existe sobre el ex canterano albo, Racing de Alma, medio partidario de la Academia, reveló que el criollo "arrastra una lesión muscular desde hace más de 10 días y trabaja diferenciado con el recuperador".

"La lesión no es nueva y es lo que le ha impedido haber ido al banco en estos primeros 6 partidos. Por el momento se desconocen los plazos de recuperación y cuándo podría debutar", agregó la citada fuente en su cuenta de X.

PURANOTICIA