U. La Calera buscaría el fichaje de Gabriel Arias: tema económico haría difícil su retorno

Gabriel Arias puso fin a su exitoso paso por Racing de Avellaneda, por lo que ahora el portero chileno-argentino debe definir su futuro de cara a la próxima temporada, donde podría regresar al fútbol criollo.

Si bien en las últimas semanas al exseleccionado nacional se le ha vinculado con dos grandes como Colo-Colo y Universidad de Chile, ahora se sumaría un nuevo interesado.

Se trata de Unión La Calera, cuadro al que ya defendió en 2018 antes de partir rumbo a Argentina y que buscaría experiencia para pelearle el puesto a Jorge Peña, aunque la parte económica dificultaría todo.

"Unión La Calera busca arquero. Conversó con Gabriel Arias, pero el tema económico hace imposible su llegada (por ahora)", dio a conocer el periodista Ricardo Maturana, de Radio La Calera.

Frente a esto, la fuente añadió: "Hay avanzadas conversaciones con Nicolás Avellaneda (argentino), que no sigue en Chacarita Juniors y estaría muy cerca de vestir de rojo".

PURANOTICIA