ANFP dio a conocer los partidos de las 30 fechas que tendrá la Liga de Primera: Torneo comenzará el 1 de febrero

La Liga de Primera 2026 ya tiene calendarización para los 16 equipos participantes de la máxima categoría de nuestro balompié.

El actual campeón, Coquimbo Unido, buscará defender su corona y comenzará su campaña enfrentando en la primera fecha al recién ascendido y campeón de la Liga de Ascenso, Universidad de Concepción, en el clásico “Campeón vs Campeón”.

Universidad de Chile, por su parte, debutará como local ante Audax Italiano. Universidad Católica iniciará el torneo como visitante en el Estadio La Portada frente a Deportes La Serena.

El recién ascendido Deportes Concepción recibirá a O’Higgins en el Estadio Ester Roa Rebolledo, sellando así su regreso a la Primera División tras 17 años de ausencia. En tanto, Colo-Colo visitará a Deportes Limache, elenco que disputará su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol chileno.

Los otros encuentros de la fecha inicial serán: Everton - Unión La Calera, Palestino - Ñublense y Cobresal - Huachipato.

CLÁSICOS

El Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo-Colo está programado para la fecha 5, donde se disputará la edición número 199 del histórico duelo.

El Clásico de Colonias entre Audax Italiano y Palestino se jugará en la fecha 14. Por su parte, Universidad Católica y Colo-Colo se enfrentarán en la fecha 13, mientras que el Clásico Universitario 202 entre Universidad de Chile y Universidad Católica está fijado para la fecha 11.

El siempre esperado clásico de la cuarta región se disputará en la fecha 3, donde Deportes La Serena recibirá al campeón vigente, Coquimbo Unido, en el estadio La Portada.

Finalmente, el Derbi de Concepción también se jugará en la fecha 3, con Universidad de Concepción recibiendo a Deportes Concepción, en uno de los duelos más esperados del sur del país.

FIXTURE

