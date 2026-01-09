DT del América de México decidió no contar con Igor Lichnovsky para el Clausura 2026: "Que busque otro camino"

El director técnico del América, André Jardine, rompió el silencio y le abrió la puerta de salida a Igor Lichnovsky, jugador que no será tenido en cuenta para el torneo de Clausura 2026.

En rueda de prensa, el entrenador brasileño destacó que el zaguero nacional "es un gran futbolista, con mucha jerarquía, de la selección chilena, pero la reflexión que hice en vacaciones al pensar en el equipo que quiero, llegué a la conclusion de que había que sacar un central y traer un contención".

En la misma línea, el estratego manifestó que "sentí que era el momento para que Igor busque otro camino. Hablé con él y de corazón, con un poco de dolor, porque me gusta el jugador y la persona, tengo que entender que lo mejor para el club es este movimiento. Deseo que encuentre otro club, tiene mucho nivel".

Por último, el adiestrador de las "águilas" remarcó que "hay que reconocer el trabajo que hizo desde que estoy. Llegó conmigo y fue muy importante, sobre todo en los dos primeros títulos. Tal vez sin el no lo hubiésemos logrado".

Cabe mencionar que desde México reportaron recientemente que el central formado en Universidad de Chile se encontraría "en rebeldía" ya que desechó posibles préstamos a Necaxa y Pachuca pese a que se le comunicó que no será inscrito para el certamen azteca.

(Imagen: @igorlichnovsky)

