Alejandro Tabilo recibió una wild card para disputar el cuadro principal del ATP 250 de Auckland

Alejandro Tabilo (81 ranking ATP) debía jugar en la qualy de ATP 250 de Auckland ante Isaac Becroft (1.019 ATP), durante la tarde de este viernes.

Sin embargo, el tenista local entró a la cancha a jugar ante otro rival (el francés Hugo Gaston) con el que cayó por 6-3 y 6-2.

¿Y qué pasó con el chileno? ¿Por qué no se presentó él ante el neozelandés?

Según la explicación oficial, los organizadores del torneo decidieron a última hora darle una invitación (wild card) al tenista chileno para ingresar directamente al cuadro principal.

La decisión se tomó en razón de que el nacido en Canadá fue campeón de este torneo en 2024.

Ahora, Tabilo deberá esperar por el sorteo del cuadro principal, mientras que su compatriota Cristian Garin (78°) deberá batallar desde la ronda clasificatoria.

"Gago" saltará a la cancha este viernes ante el estadounidense Eliot Spizzirri (89°), no antes de las 21:00 horas de nuestro país.

PURANOTICIA