U. La Calera acude al TAS en busca de revertir la resta de seis puntos en la Liga de Primera

Unión La Calera recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) con el objetivo de revertir la resta de seis puntos ordenada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, castigo que hoy tiene el conjunto de la región de Valparaíso en zona de descenso.

Así lo dio a conocer radio ADN, medio que además reveló los argumentos que expuso el elenco "cementero" para deshacer sus derrotas administrativas ante Everton y Cobresal, por la presunta alineación indebida del mediocampista argentino Axel Encinas.

Uno de los puntos de la defensa de los caleranos apunta a que cuando se votaron las Bases del Campeonato, se estableció que los futbolistas con más de dos años de permanencia en el país y que contaban con participación en la rama formativa, podían ser considerados como jugadores chilenos, situación donde encajaría el volante trasandino.

Por otra parte, el cuadro que dirige Martín Cicotello aseguró que su exgerente deportivo, Martín Garretón, realizó las consultas pertinentes del caso tanto a la Gerencia de Ligas como a la ANFP, sin recibir reparos con respecto al centrocampista de 22 años.

Si logra revertir el castigo, Unión La Calera no solo saldría del último puesto de la tabla, sino que además, saltaría hasta el 13° lugar con 16 unidades.

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