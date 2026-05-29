De "no existen" a ganar en La Bombonera: La UC ridiculizó a periodista trasandino que los miró en menos

Universidad Católica protagonizó uno de los grandes golpes de la jornada en la Copa Libertadores al derrotar por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera, resultado que le permitió eliminar al cuadro xeneize y avanzar a los octavos de final como líder del Grupo D.

Tras la histórica clasificación en suelo argentino, en el conjunto cruzado aprovecharon la ocasión para responder a las declaraciones que el periodista trasandino Rodolfo Cingolani había realizado en marzo pasado, cuando minimizó las opciones del elenco chileno en el torneo continental.

“No tengo duda de lo que digo. Es más difícil Instituto en la Bombonera que Cruzeiro. Los chilenos, con todo respeto, no existen”, sostuvo entonces el comunicador en el programa TyC Sports.

“Barcelona va a salir segundo. Afuera Cruzeiro y Católica. Cruzeiro saldrá tercero”, añadió en esa oportunidad.

Luego del triunfo ante Boca, Universidad Católica reaccionó a esos dichos a través de sus redes sociales, donde compartió el registro con las declaraciones de Cingolani y publicó un breve mensaje: “Gracias Gringo, para la otra”.

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