U. La Calera, Limache y Everton salen a la cancha en fecha clave del Torneo Nacional

Se acerca el término de la primera rueda del Campeonato Nacional y este fin de semana se disputará la 14° fecha del certamen de Primera División, con los tres elencos de la región de Valparaíso disputando cosas importantes.

La acción para los clubes locales arrancará este viernes 29, desde las 20:30 horas, cuando Universidad de Concepción reciba en el Ester Roa a Unión La Calera.

En tanto, el domingo 31, a contar de las 12:30 horas, Deportes Limache enfrentará a Coquimbo Unido en el estadio Lucio Fariña, buscando salir de la mala racha.

Las escuadras de la Quinta Región terminarán su participación en la fecha 14 del torneo a las 17:30 horas del domingo, cuando O'Higgins reciba a Everton en El Teniente.

Esta es la programación completa de la 14° fecha del Campeonato Nacional:

VIERNES 29 DE MAYO

18:00 horas, Cobresal vs. Ñublense, estadio El Cobre.

20:30 horas, Universidad de Concepción vs. Unión La Calera, estadio Ester Roa.

SÁBADO 30 DE MAYO

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.

17:30 horas, Universidad de Chile vs. Deportes Concepción, Estadio Nacional.

DOMINGO 31 DE MAYO

12:30 horas, Deportes Limache vs. Coquimbo Unido, estadio Lucio Fariña.

15:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio Huachipato.

17:30 horas, O'Higgins vs. Everton, estadio El Teniente.

20:00 horas, Palestino vs. Audax Italiano, estadio Municipal de La Cisterna.

PURANOTICIA