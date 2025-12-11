U. Española y D. Iquique presentaron una carta ante la ANFP en la que buscan evitar sus descensos

Cuando parecía que la temporada en el fútbol chileno había llegado a su fin, Deportes Iquique y Unión Española se unieron para apelar a un resquicio reglamentario y así evitar su descenso tras terminar últimos en la Liga de Primera.

De acuerdo con La Tercera, el vicepresidente de los "dragones celestes", Jorge Fistonic, y el gerente deportivo de los hispanos, Sabino Aguad, firmaron una carta donde reclamaron que existiría una contradicción entre el reglamento de la ANFP y las bases del Campeonato Nacional, asegurando que la primera normativa debiese ser la que se imponga.

En ese sentido, apuntaron que "para determinación de los clubes que automáticamente descenderán de Primera División a Primera B, se observarán las siguientes reglas: finalizada una temporada se determinará el promedio de puntos obtenidos por todos los equipos en los campeonatos disputados en los tres años inmediatamente anteriores, descendiendo aquellos dos cuyos promedios de puntos fueran los menores".

Bajo ese planteamientos, los elencos con peor promedio de puntaje serían Deportes La Serena (0,9 de promedio) y Deportes Limache (1,03), quienes bajarían a la Liga de Ascenso.

Además, ambos se defienden en lo expuesto por el artículo 91, el cual establece que "las bases de las competencias no podrán contener disposiciones contrarias a este Reglamento".

"En consecuencia, la supuesta antinomia en realidad no existe puesto la norma la supremacía normativa de los Estatutos y Reglamento, así como también la expresa mención que hace el artículo 91 del Reglamento implican la ausencia total de validez de la norma contenida en las Bases", puntualizaron.

Sin embargo, desde el ente rector del fútbol chileno le señalaron al citado medio que, de acuerdo a su interpretación, debiesen respetarse los estatutos aprobados en 2023, donde se fijó el número de participantes en el certamen en 16 conjuntos y no veinte como dice el reglamento.

"El cambio de los estatutos deroga varios aspectos del reglamento, el cual ya se aprobó. Todo ese reglamento estaba en reestructuración de acuerdo a los nuevos estatutos que están por sobre el reglamento. Además, las bases fueron aprobadas por unanimidad, y definen que descienden el 15 y 16 de la tabla de posiciones", argumentaron desde Quilín.

Asimismo, subrayaron que "las bases están por sobre los aspectos deportivos y específicos que incluso no contemplen ni los estatutos y/o el reglamento, por el principio de especificidad".

