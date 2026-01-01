Año Nuevo con acento chileno en la Premier y Championship

El fútbol inglés no se detuvo durante las celebraciones de Año Nuevo y este 1 de enero de 2026 se disputaron partidos tanto en la Premier League como en la Championship, dejando un balance positivo para los futbolistas chilenos que militan en el ascenso inglés.

En la jornada 25 de la Championship, Ipswich Town consiguió una importante victoria como local por 2-1 ante Oxford United, con Marcelino Núñez como titular hasta el minuto 68. El equipo se impuso con goles de Jaden Philogene-Bidace y Chuba Akpom, resultado que le permitió alcanzar el segundo lugar de la tabla con 44 puntos, consolidándose en la lucha por el ascenso.

Otra destacada actuación fue la del portero Lawrence Vigouroux, quien fue figura en el triunfo de Swansea City por 1-0 frente a West Brom. El arquero chileno disputó los 90 minutos y fue clave para sostener el resultado, que dejó a su equipo en la posición 15 con 32 unidades.

En tanto, Derby County logró una victoria ajustada por 1-0 ante Middlesbrough, gracias a un tanto de Bobby Clark. En este encuentro, Ben Brereton ingresó desde el banco a los 59 minutos, sumando minutos importantes en un equipo que busca afirmarse en la tabla.

Con estos resultados, el comienzo de 2026 dejó buenas sensaciones para los futbolistas chilenos en Inglaterra, quienes siguen ganando protagonismo y aportando en un calendario exigente que no da tregua ni siquiera en fechas festivas.

