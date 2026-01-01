Defensor clave de la Universidad Católica no continuará en la temporada 2026

El defensor Tomás Asta-Buruaga confirmó oficialmente su salida de Universidad Católica, poniendo fin a una etapa significativa de su carrera profesional tras el término de la temporada 2025.

La noticia fue dada a conocer por el propio jugador a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje de despedida dirigido al club y a la hinchada cruzada. “Hoy cierro una etapa importante de mi carrera”, escribió el zaguero, agradeciendo a la institución y a quienes lo acompañaron durante su paso por la UC.

Asta-Buruaga finalizó su contrato con el elenco precordillerano, y si bien existieron conversaciones para una eventual renovación, estas no llegaron a buen puerto. El defensor se había transformado en un titular indiscutido desde la llegada del técnico Daniel Garnero, quien lo reconvirtió de zaguero central a lateral derecho, potenciando su rendimiento.

En su mensaje, el futbolista destacó el crecimiento personal y profesional vivido en el club. “Siempre di todo de mí en cada partido que me tocó disputar, con errores y aciertos”, expresó, resaltando los aprendizajes y experiencias acumuladas durante su permanencia en la institución.

Finalmente, Asta-Buruaga cerró su despedida deseándole éxito a Universidad Católica de cara al futuro. “Les deseo el mayor de los éxitos en lo que viene. Gracias por todo, cruzados y cruzadas”, concluyó, marcando así el cierre definitivo de su ciclo en la franja.

