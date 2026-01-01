Aníbal Mosa hace mea culpa tras un centenario sin festejos para Colo Colo

El año 2025 estaba llamado a ser histórico para Colo Colo. La institución celebraba su centenario número 100, con la expectativa de conmemoraciones a gran escala y éxitos deportivos. Sin embargo, el balance final estuvo lejos de lo esperado, con la ausencia de títulos, la no clasificación a torneos internacionales y la cancelación de la esperada gala conmemorativa.

A este complejo escenario se sumó uno de los episodios más dolorosos del año, ocurrido en el estadio Monumental, donde dos hinchas perdieron la vida en el marco del encuentro ante Fortaleza por la Copa Libertadores, hecho que marcó profundamente al club y a sus seguidores.

En este contexto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, emitió un mensaje de fin de año en el que realizó un mea culpa público. “No todo resultó como soñábamos, y lo asumimos con responsabilidad, entendiendo que Colo Colo siempre debe aprender incluso en los momentos más complejos”, señaló el dirigente en un comunicado dirigido a los hinchas.

Pese a la autocrítica, Mosa destacó una serie de avances que, a su juicio, merecen ser reconocidos. Entre ellos mencionó el fortalecimiento del fútbol formativo, el liderazgo sostenido del fútbol femenino, además del impulso a proyectos de infraestructura, seguridad y modernización, junto con un mayor vínculo con la comunidad.

Finalmente, el timonel albo afirmó que el club enfrenta el futuro con convicción. “Colo Colo es más grande que cualquier dificultad. La fuerza de su gente, su memoria y sus valores siguen siendo el motor que nos empuja a mejorar y a proyectarnos con responsabilidad”, concluyó, dejando en claro que el centenario debe ser también un punto de aprendizaje para la institución.

PURANOTICIA