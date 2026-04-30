U. Española suma su segunda victoria consecutiva tras derrotar a Curicó Unido en el Ascenso

Unión Española venció por 2-0 a Curicó Unido en el inicio de la décima fecha de la Liga de Ascenso.

El equipo de colonia sumó su segunda victoria consecutiva en el partido disputado en el estadio Santa Laura.

El primer gol del encuentro fue obra de Patricio Rubio (52'), a través de un remate d cabeza, mientras que a los 56', Mitchell Wassenne aumentó la ventaja para los locales.

Con el triunfo, la "Furia Roja" alcanzó los 14 puntos, quedando en el octavo lugar de la tabla de posiciones.

Por su parte, el elenco de la región del Maule se ubica en el onceavo puesto con 10 unidades.

(Imagen: @UEoficial)

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