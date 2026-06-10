Javier Correa se disculpa por dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa: "Fueron desacertados y en caliente"

Las durísimas declaraciones de Javier Correa contra el árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota de Colo-Colo frente a Huachipato por la Copa de la Liga, se han convertido en el gran tema de la semana en el fútbol chileno.

De hecho, el juez consignó en su informe los dichos del goleador del "Cacique" como "declaraciones ofensivas", y el Sindicato Árbitros solicitó al Tribunal de Disciplina de la ANFP un histórico castigo de diez partidos de suspensión para el delantero.

Frente a todo el lío que se ha generado, el propio jugador salió a disculparse por sus palabras contra del réferi a través de un video publicado por las redes sociales del conjunto de Macul.

"Acá estoy, pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo. Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, ni con ánimo de ofender a nadie, sino que uno a veces en caliente se equivoca, somos seres humanos", expresó el ariete en el registro.

"Nosotros, como todos, los árbitros por ahí pueden cometer errores y hay que saber pedir disculpas y aceptar cuando uno se equivoca", añadió el trasandino.

Por último, Correa sentenció: "Así que nada, pedirle mi disculpa al árbitro de ese momento y a todos los árbitros del fútbol chileno".

VIDEO

(Video: @ColoColo)

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