Javier Correa arriesga histórica sanción tras duras críticas al arbitraje en derrota de Colo-Colo ante Huachipato

Las repercusiones por las declaraciones de Javier Correa tras la derrota de Colo-Colo ante Huachipato por la Copa de la Liga continúan creciendo. El delantero argentino podría enfrentar una sanción de hasta diez partidos, luego de los cuestionamientos que realizó contra el desempeño del árbitro Nicolás Gamboa.

Tras el encuentro, el goleador albo expresó su molestia por algunas decisiones arbitrales y apuntó directamente contra el juez del compromiso.

"El árbitro hizo lo imposible para cobrar los offside, es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere siempre. Ya viene de hace años que nos manda al muere. Pero bueno, tiene algo en contra de nosotros se ve, no sé, pero cada vez que nos toca a nosotros se empeña en cobrar todo en contra (...) Es un desastre, con nosotros la verdad. Ojalá que no nos dirija nunca más. Se ve que le tiene bronca a la camiseta de Colo-Colo", expresó el delantero argentino en la ocasión.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas. El árbitro Nicolás Gamboa incluyó los dichos del atacante en su informe oficial, calificándolos como "declaraciones ofensivas".

A raíz de esta situación, el jugador quedó expuesto a una eventual sanción disciplinaria que podría transformarse en una de las más severas aplicadas en los últimos años a un futbolista del medio local.

Según informó TVN, el Sindicato de Árbitros solicitó un castigo de diez partidos de suspensión para Correa, argumentando que sus declaraciones afectan la imagen del arbitraje nacional.

De acuerdo con la presentación realizada por la organización, los dichos del delantero "persiguen socavar la percepción que se tenga del referato, estableciendo sin fundamentos un supuesto afán de perjuicio por parte del árbitro del lance".

Ante este escenario, el atacante de Colo-Colo deberá presentarse durante la próxima semana ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, instancia en la que podrá realizar sus descargos antes de que se determine una resolución definitiva.

En caso de que se concrete la sanción solicitada por el Sindicato de Árbitros, el castigo sería histórico, considerando que no existen antecedentes recientes de una suspensión de tal magnitud por declaraciones contra el arbitraje en el fútbol chileno.

La decisión final quedará ahora en manos del Tribunal, que deberá evaluar tanto el contenido de las declaraciones como los antecedentes reglamentarios aplicables al caso.

PURANOTICIA