Presidente de Deportes Limache descarta ofertas por Daniel Castro y cierra la puerta a una venta a rivales directos

Daniel Castro continúa siendo uno de los nombres que más interés genera en el mercado de pases del fútbol chileno. El delantero de Deportes Limache ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con clubes como Colo-Colo y Universidad de Chile, gracias al destacado rendimiento que ha mostrado en las últimas temporadas.

Durante los últimos días, el atacante volvió a aparecer en la órbita de los azules como una posible alternativa para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada 2026. Sin embargo, desde la dirigencia del conjunto "tomatero" descartaron que existan ofertas formales por el jugador.

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que hasta el momento no han recibido propuestas ni desde Chile ni desde el extranjero por el goleador.

"No hay nada del mercado nacional y extranjero. Hay que esperar que el torneo termine y ya cuando comience el Mundial vamos a tener un mes más o menos para negociar", reconoció el timonel en conversación con radio ADN.

Pese a ello, el dirigente reconoció que el nombre de Castro seguirá siendo una alternativa atractiva para los equipos más importantes del país debido a su rendimiento reciente.

"Dani (Castro) siempre va a estar como nombre de alternativa para reforzar a los grandes, por la campaña que está haciendo este semestre, en la que está ratificando la campaña anterior en 2025", agregó el directivo.

Además, Villegas fue enfático al señalar que una eventual salida del delantero no contempla reforzar a un rival directo del fútbol chileno.

"En caso de que se diese (una transferencia), sería al extranjero. No vamos a potenciar un club nacional siendo que Limache está peleando el Campeonato".

De esta manera, aunque el atacante sigue siendo seguido de cerca por varios clubes, en Deportes Limache mantienen la intención de retener a una de sus principales figuras y solo considerarían una transferencia si proviene desde el mercado internacional.

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