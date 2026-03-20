U. Española se reencontró con la victoria tras derrotar a D. Puerto Montt por la Liga de Ascenso

Luego de acumular tres derrotas consecutivas, Unión Española se reencontró con la victoria y lo hizo derrotando por 2-1 a Deportes Puerto Montt, elenco que llegaba como sólido líder de la Liga de Ascenso con campaña perfecta en cuatro partidos.

El cuadro de colonia, dirigido desde la fecha pasada por Ronald Fuentes, fue ampliamente superior en el estadio Santa Laura y tras varios intentos, abrió la cuenta por medio de Kevin Contreras (37').

Antes de irse al descanso, Ignacio Núñez (44') amplió las cifras en favor del conjunto hispano con un certero cabezazo en el corazón del área. En el inicio del complemento, Sebastián Pérez (49') acortó distancias para un conjunto sureño que fue incapaz de siquiera empatar.

Con este resultado, la escuadra roja cosechó su segundo triunfo del certamen y trepó al quinto puesto con seis puntos. Los "Hijos del Temporal", en tanto, se mantuvieron en la cima con doce unidades, pero podrían ceder la punta a Cobreloa (10) si los loínos vencen este lunes a Magallanes.

El próximo sábado al mediodía, Unión Española visitará a San Marcos de Arica. Deportes Puerto Montt, en tanto, recibirá a Santiago Wanderers a partir de las 18:00 horas de ese mismo día.

(Imagen: @ueoficial)

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